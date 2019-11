CASERTA – Un’incendio è divampato questa mattina in un’appartamento in via Amendola, parco Ce.Da nell’area di Puccianiello. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, intervenuti con due autobotti ,che stanno operando proprio in questi minuti. Sul luogo dell’incendio sono arrivati anche i carabinieri della Stazione di Caserta