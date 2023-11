LA FOTO. CASERTA. Quartiere Acquaviva, per l’amministrazione… questo sconosciuto. Piazzetta Po da 7 giorni ricoperta di sfalci di potatura

Non si sa chi li abbia messi, ma stanno lì già da una settimana.

CASERTA Che il rione Acquaviva sia in uno stato di totale degrado e abbandono, non è certo una novità. Dalle strade in cui si aprono voragini in cui, quotidianamente, più di un automobilista incappa, spaccando gli pneumatici, ai marciapiedi dove per camminare servono elmetti e cavigliere. Ma non la facciamo troppo lunga. La situazione è ben conosciuta a chi vi abita e certamente anche a palazzo Castropignano, sede del Comune di Caserta, qualcuno, qualcosa, probabilmente, saprà.

La foto che riportiamo oggi è emblematica: qualcuno, all’incirca una settimana fa, ha potato le piante in via Volturno (non sappiamo se siano stati gli operai del Comune o qualche privato amante del giardinaggio ma certamente persona incivile). Fatto sta che gli sfalci delle potature sono stati tutti depositati sotto il grosso pino che si trova al centro di piazza Po. Rami, foglie, erbacce varie ricoprono l’intera rotonda ed il tronco del pino è ormai sepolto. A nessuno, però – e chiaramente parliamo dei dipendenti della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti nel capoluogo – è venuto in mente di togliere quella mini foresta depositata nello slargo. Né di ripulire la piazza, né di allertare l’azienda o l’amministrazione per il ripristino del luogo, magari utilizzando un automezzo adatto alla raccolta degli sfalci. Se ne strafregano, per usare un termine gentile. In fondo, le prossime elezioni europee sono ancora lontane. Non c’è nessuno, ancora, che gironzola per il quartiere in cerca di voti. C’è tempo, quindi, per togliere l’immondizia che ricopre la piazza.