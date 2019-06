LA FOTO CHOC. Ecco riverso a terra in una pozza di sangue l’ex militare

CASERTA – Col passare delle ore, emergono ulteriori dettagli sulla drammatica sparatoria avvenuta in via Vescovo Natale nel Chimera Bar, nel primo pomeriggio di oggi.

Da una più precisa ricostruzione, l’agente della Polizia di Stato, nascosto dietro un’auto (come si vede nel video che abbiamo pubblicato), ha sparato all’indirizzo dell’ex militare, quando l’uomo ha armato il braccio con la pistola e l’ha indirizzato verso i poliziotti, già sapendo che all’interno del bar non c’era più nessuno, e che quindi non vi era alcun pericolo che qualcuno potesse rimanere colpito.

Gianfranco La Monica è finito a terra ferito, ripetiamo, al braccio destro e alla gamba da cui, come si vede dalla foto, che abbiamo opportunamente ridimensionato nel suo realismo, si è registrata una copiosa perdita di sangue.