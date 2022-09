LA FOTO. Droga nascosta nei barattoli di Nutella. ARRESTATO 36ENNE

PORTICO DI CASERTA – I carabinieri della Stazione di Macerata Campania, nel corso di un servizio di controllo del territorio volto ad infrenare lo spaccio di sostanze stupefacenti hanno proceduto, in Portico di Caserta, all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, di un trentaseienne del luogo.

I militari dell’Arma, atteso il fare sospetto dell’uomo lo hanno sottoposto a perquisizione personale estendendo gli accertamenti anche presso il suo domicilio dove hanno rinvenuto, nella sua disponibilità, occultata un una delle camera e nel locale adibito a garage, sostanza stupefacente del tipo hashish del peso lordo complessivo di 263,2 gr., un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi. L’arrestato è stato accompagnato ai domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria.