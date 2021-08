LA FOTO E IL NOME. Incidente mortale in moto, la vittima è un campione di equitazione

CASERTA – Si chiamava Giuseppe Di Cerbo 53 anni, la vittima del tremendo incidente stradale avvenuto sulla Telesina lungo il tratto tra Faicchio e Puglianiello, quasi al confine con la provincia di Caserta, di cui abbiamo già dato notizia in un nostro articolo questa mattina (CLIKKA QUI PER LEGGERE). Di Cerbo era un grande appassionato di cavalli, fu campione nazionale di Team Penning, molto conosciuto nella nostra provincia, era originario di Amorosi, e in particolare a San Tammaro dove per anni ha gestito un maneggio. Con lui viaggiava una donna 29enne che è rimasta gravemente ferita ed è in prognosi riservata all’ospedale San Pio. Numerosi i messaggi, in ricordo di Giuseppe, tra questi quello di Silvio Telese che scrive:” Cia Pe……..

L ultimo saluto che posso fare

Alla persona che mi ha cresciuto alla persona che mi ha reso quello che sono nel mondo dei cavalli ma soprattutto nel Team penning….