LA FOTO E IL RACCONTO. Ladri entrano nell’appartamento mentre la famiglia sta rincasando. Malviventi costretti alla fuga ma aumenta la paura

ORTA DI ATELLA (red.cro.) – E’ un fiume in piena il proprietario dell’abitazione di via Pantani, presa di mira da un gruppo di malviventi domenica sera. In un lungo post, che potete leggere in calce all’articolo, sfoga la sua rabbia verso il sindaco e altri esponenti politici della città, invocando maggiore protezione. Oltre a questo, il signor Antonio ha lamentato anche la poca celerità con cui le forze dell’ordine sono intervenute in loco. Era, dicevamo, domenica sera, quando l’uomo, con la sua compagna e i tre bambini, stava rientrando a casa. Durante l’intrusione, però, è scattato il sistema d’allarme che ha avvisato l’uomo del raid. Ma tutto ciò avveniva proprio mentre stavano rientrando tra le mura domestiche. I ladri sono riusciti a fuggire, senza portare via nulla, ma il senso d’insicurezza provocato da un’intrusione del genere è ancora vivo.