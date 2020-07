CASERTA (red.cro.) – Una fuga di gas dal tubo esterno di un palazzo su via Pagano, non distante dal centro di Caserta e dal ristorante La Scalinatella. I residenti hanno chiamato i soccorsi dopo aver sentito un fortissimo odore di gas, causato da una perdita. I vigili del fuoco, immediatamente giunti sul posto, hanno scovato questa perdita, bloccandola in pochi minuti, evitando peggiori conseguenze.