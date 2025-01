LA FOTO. I DANNI DEL VENTO. Recinzione del cantiere della casa vola in strada

BELLONA – Torniamo a scrivere dei danni che venerdì sera, a Bellona, il forte vento ha provocato in città.

La recinzione di un cantiere edile in via Vinciguerra, dove è in corso la costruzione di un’abitazione, nonostante fosse stata installata per garantire la sicurezza dell’area, è stata sollevata e ha volato via, finendo sulla strada.

Per le operazioni di messa in sicurezza sono intervenuti i vigili del fuoco.

L’incidente ha creato disagi, ma fortunatamente non si segnalano feriti. La foto, scattata sul posto, mostra chiaramente la recinzione danneggiata.