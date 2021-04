FRIGNANO – Ladri in azione in una ditta di costruzioni. Col volto coperto da passamontagna, hanno provato l’assalto alla VTL srl di Frignano. Due malviventi sono giunti sul posto a bordo di una station wagon. Mentre il primo bandito si è portato davanti al cancello in cerca di un modo per entrare nell’attività, il secondo lo attendeva in macchina. Attivato l’allarme con custode virtuale che li ha messi in fuga.