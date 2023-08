Disagi alla circolazione in entrambe le direzioni

CAPUA – (pa.sa) Incendio in autostrada: bruciano sterpaglie. Il tratto interessato dalle fiamme è al km 711 tra Caianello e Capua in entrambe le direzioni. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta per domare il rogo. Visibilità difficoltosa e potenzialmente pericolosa per la circolazione stradale