MADDALONI (red.cro.) – Un incidente che poteva avere conseguenze ben maggiori, quello avvenuto pochi minuti fa a Maddaloni, sulla strada che porta a Cervino, non molto distante dalla stazione di servizio Agip. A scontrarsi sono stati una BMW, una Mercedes e un Tir. Sul posto oltre a un’ambulanza che sta trasportando i feriti in ospedale, anche una pattuglia dei carabinieri della locale compagnia per i rilievi del caso.