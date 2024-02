LA FOTO. “MONDRAGONE fascista, via i rom”. Scandalo per volantini razzisti sulla porta del municipio

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Un gesto gravissimo quello commesso ieri mattina, sabato 24 febbraio, da ignoti che hanno affisso sul portone d’ingresso del municipi piccoli manifesti inneggianti al razzismo: “Basta rom a Mondragone per un paese migliore” e poi ancora “Mondragone è fascista“.

Volantini che hanno attirato l’attenzione di alcuni onesti e civili lavoratori che hanno immortalato la “scena” in uno scatto fotografico. Ovvio che a questo punto non ci si aspetta di certo l’impunità di chi ha voluto trasmettere un messaggio di odio contro gli immigrati e contro chi lavora per il riconoscimento dei propri diritti, a partire da tutte quelle persone sfruttate nei campi, ma non solo.

Appare chiaro come l’amministrazione comunale, rimasta in silenzio dopo l’accaduto, forse anche perché nessuno immaginava che alle sei del mattino qualcuno potesse prendersi la briga di fotografare quei messaggi osceni, dovrebbe prendere dei seri provvedimenti contro quei colpevoli sicuramente ripresi e forse già individuati dalle telecamere di zona.