LA FOTO MONDRAGONE. Un cittadino immortala un uomo misterioso ai piedi della croce sul monte Petrino

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Una immagine curiosa ma al tempo stessa meravigliosa ed affascinate per coloro che trovano consolazione nella preghiera. Un cittadino mondragonese, nel primo pomeriggio di oggi, con l’aiuto di un binocolo, è riuscito a scorgere una figura umana in ginocchio davanti alla Croce posta sul monte Petrino a ridosso del castello. Una foto che seppur sbiadita, ha catturato un momento insolito ed emozionante. Ovviamente non conosciamo le ragioni che abbiano spinto questa persona a scalare una montagna per ricongiungersi al Signore, fatto sta che al tempo del coronavirus, la fede sta aiutando molti a superare paure ed angosce.