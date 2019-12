LA FOTO MONDRAGONE. Vento forte sulla città, la sabbia “cancella” la strada del lungomare

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Le forti raffiche di vento che si stanno abbattendo in queste ore su tutto il Litorale Domizio, hanno sollevato enormi quantitativi di sabbia caduta sull’intera carreggiata del lungomare di Mondragone. Al momento i cumuli di sabbia campeggiano sull’asfalto, costituendo una minaccia per la sicurezza degli automobilisti. Ci si auspica che l’Amministrazione Comunale intervenga al più presto per ripristinare le condizioni di normalità della carreggiata, che sembra una piccola porzione di deserto, e soprattutto per recuperare tutta la sabbia che si sta purtroppo disperdendo in strada. Un vero e proprio spreco di uno degli elementi più preziosi regalati da madre natura al paese rivierasco. Un bene raro e al tempo stesso caro al popolo mondragonese, mai tutelato nel corso di questi anni da nessuna fazione politica.