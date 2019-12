LA FOTO MONDRAGONE. Trovato morto in una casa. E’ mistero

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – È di poco fa la notizia di un uomo di origine indiana, trovato privo di vita in un casolare in prossimità di Pineta Riviera. A dare l’allarme un connazionale che da diverse ore, non aveva più notizie dell’amico.

Ancora sconosciuti i motivi del decesso. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco del distaccamento locale ed i carabinieri.