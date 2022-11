LA FOTO. Nasconde la cocaina in una intercapedine. Arrestato 51enne col Reddito di cittadinanza

VILLA DI BRIANO – In Villa di Briano, i carabinieri della Stazione di Frignano e della sezione operativa della Compagnia di Aversa hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 51enne del posto, percettore di reddito di cittadinanza.

I Militari dell’Arma, a seguito di perquisizione domiciliare hanno rinvenuto, nel garage della sua abitazione, nascosto all’interno di un intercapedine, un involucro contenente gr. 107 di cocaina ed un bilancino di precisione.

L’arrestato è stato tradotto presso casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.