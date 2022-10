LA FOTO. Palazzina in fiamme. Il rogo partito da un forno

SAN PRISCO – Questa mattina verso le ore 11:00 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta proveniente dalla sede centrale del Comando è intervenuta per un incendio che si è sviluppato in una palazzina sita in via Giovanni XXIII nel comune di San Prisco. Giunti immediatamente sul posto, i Vigili del Fuoco subito si sono adoperati per spegnere l’incendio che era scoppiato al piano seminterrato di una palazzina di due piani e che, partendo da un forno aveva coinvolto suppellettili vari. L’azione repentina dei Vigili del Fuoco ha evitando che l’incendio si propagasse all’intero palazzetto ed alle abitazioni adiacenti. Non si segnalano feriti ed una volta spento l’incendio il seminterrato veniva messo in sicurezza per le ulteriori verifiche del caso.