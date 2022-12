Disagi alla circolazione

ALIFE/PIEDIMONTE MATESE – Incidente questo pomeriggio lungo la provinciale che collega Piedimonte Matese ad Alife. Un uomo alla guida della sua auto, per cause ancora in fase di accertamento ne ha perso il controllo uscendo fuori strada. Nessuna grave conseguenza per i passeggeri mentre disagi importanti si sono registrati alla circolazione.