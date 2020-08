LA FOTO S.MARIA C.V. Un misterioso incendio incenerisce un camper in via Jan Palach

Le fiamme si sono scatenate verso mezzanotte e mezza

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un incendio avvolto nel mistero quello che si è scatenato questa notte poco dopo la mezzanotte e mezza in via Jan Palach a Santa Maria Capua Vetere. Una squadra dei vigili del fuoco di Caserta, infatti, sono stati chiamati per spegnere le fiamme che avevano completamento avvolto un camper in sosta lungo la strada. Per fortuna, all’interno del mezzo non è stata rilevata la presenza di persone. Sul posto oltre alla squadra dei caschi rossi del capoluogo, è giunta in soccorso un’autobotte e la investigativa antincendio per accertare le cause dell’innesco.