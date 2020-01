LA FOTO. SAN TAMMARO. Fanno discutere i lavori di rifacimento stradale e dei marciapiedi. Nasce un deposito illegale e pericoloso di materiale ferroso

SAN TAMMARO – Pillole di illegalità diffuse. La Statale 7 bis è un luogo in cui tanto avviene e tanto, soprattutto, non viene valutato in maniera attenta da chi dovrebbe sorvegliare affinchè sui territori non si commettano illegalità o atti di legittimità. Ci siamo occupati nelle scorse settimane del caso dell’albergo La Sosta di Teverola, di cui è titolare il suocero di Alfonso Golia, attuale sindaco di Aversa (LEGGI QUI).

Oggi evidenziamo una cosa di minore importanza ma ugualmente significativa. Sono in via di ultimazione i lavori di rifacimento stradale e dei marciapiedi nel comune di San Tammaro ma su 3 chilometri di strada, nè il direttore dei lavori, nè il progettista, nè, evidentemente, il sindaco Ernesto Stellato, si sono accorti della nascita di un’area, “debitamente recintata” adibita a deposito di materiale ferroso lavorato. Ciò ha creato, a quanto pare, in questi giorni anche pericoli per la pubblica incolumità.

Ci piacerebbe conoscere il motivo di tante distrazione.