LA FOTO. Schianto sulla Provinciale tra due auto, feriti al pronto soccorso

ALIFE – Questa mattina, verso le ore 08:35, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta proveniente dal distaccamento di Piedimonte Matese è intervenuta sulla SP 69, nel comune di Alife, per un incidente stradale con due autovetture coinvolte.

Al loro arrivo sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato i veicoli che avevano finito la loro corsa ai bordi della sede stradale, con uno di essi fermo dopo aver urtato anche alcuni pali per le utenze. Immediatamente si interveniva prestando le prime cure ai due conducenti delle auto, due uomini di 24 e 74 anni, insieme al personale del 118, presente sul posto con un’ambulanza, per il successivo trasporto in ospedale.

Successivamente i Vigili del Fuoco provvedevano alla messa in sicurezza dei veicoli per il successivo recupero.