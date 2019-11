LA FOTO. Scompare nel nulla, cacciatore ed il suo cane salvati dai carabinieri nel diluvio

VAIRANO PATENORA – Nella mattina odierna, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Vairano Patenora (CE) ricevevano alle ore 11:45 richiesta di intervento per la ricerca e soccorso di un cacciatore smarrito in comune di Sant’Angelo d’Alife (CE) alla località “Le Fontane”.

Immediatamente si portavano sul posto ove ricevevano notizie ed indicazioni da parte del compagno di caccia della persona dispersa.

I predetti militari riuscivano a contattare telefonicamente il 74 enne smarrito che chiedeva disperatamente aiuto poiché in quel momento si trovava in un’area completamente allagata a causa dello straripamento del limitrofo fiume Volturno e delle fortissime piogge che imperversavano in quel momento, oltre alla fittissima vegetazione che gli impedivano di orientarsi.

Pertanto dopo averlo rassicurato della loro presenza, i predetti Carabinieri Forestale si attivavano immediatamente per iniziare le ricerche. Dopo circa un’ora di camminamento sotto un incessante temporale, in una zona completamente allagata ed impervia per la presenza di rovi e di vegetazione ripariale fittissima, mettendo a repentaglio anche la loro personale incolumità, i militari ritrovavano il disperso che con il suo cane si erano rifugiati in una piccola zona rimasta al di sopra del livello delle acque a pochissimi metri dal fiume Volturno. Dopo averlo tranquillizzato in quanto fortemente provato, completamente bagnato e dopo essersi rassicurati del suo stato di salute, lo aiutavano a raggiungere una zona sicura. Dopodichè facevano rientro verso le altre pattuglie dei Carabinieri che stavano stazionando in zona.