LA FOTO. Sversa rifiuti in strada, beccato dalle telecamere

CASAPESENNA – “Non tolleriamo più questi gesti vili che portano la nostra società ad essere considerata ultima in quanto a senso civico! Abbiamo installato telecamere in tutto il territorio comunale…i trasgressori saranno puniti con multe e denunce penali. Aequa lege necessitas sortitur omnies!” Arriva dai social il duro monito del primo cittadino di Casapesenna, Giustina Zagaria, nei confronti di chi sversa rifiuti in strada. Il sindaco ha preso una posizione forte contro gli atti incivili che danneggiano il decoro del territorio.

Nel post, la prima cittadina ha sottolineato come il Comune abbia intensificato il controllo del territorio, installando numerose telecamere di sorveglianza per monitorare e sanzionare i trasgressori che saranno puniti con multe e denunce.