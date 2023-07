LA FOTO. Tartaruga marina muore su un noto lido del litorale casertano: “Abbandonata e senza soccorsi”

CASTEL VOLTURNO – Una tartaruga è morta ieri, domenica, sulla spiaggia di Castel Voltutno, al Lido Verde, ubicato sul litorale Domitio. I bagnanti hanno raccontato l’accaduto al Deputato Francesco Emilio Borrelli.

Viene segnalato che, nonostante siano state avvisate le autorità, nessuno sarebbe intervenuto. Ecco il post pubblicato da Borrelli e la foto:

“Salve deputato, stamattina al Lido Verde di Ischitella abbiamo trovato questo splendido esemplare di tartaruga marina in agonia. Abbiamo chiamato il 112 e la Guardia Costiera ma ci hanno detto che non era di loro competenza il soccorso e di rivolgerci all’Asl. Abbiamo provato anche lì. Ma dalle 12 alle 19.30 nessuno si è fatto vivo. Nel frattempo questa creatura è morta. L’abbiamo coperta per evitare che i gabbiani la divorassero. È assurdo che ci sia tanta strafottenza nei confronti di un animale così grande e raro da vedere a Napoli. Che tristezza!”