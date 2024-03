LA FOTO. Topi d’appartamento in azione nel casertano, abitazione svaligiata

La banda è giunta sul posto a bordo di una Seat Cupra di colore grigio la cui foto pubblichiamo in calce a questo articolo

SAN PRISCO – Colpo messo a segno, ieri sera, in un’abitazione di San Prisco, malviventi in fuga con il bottino. Una banda giunta sul posto a bordo di una Seat Cupra di colore grigio, muniti di arnesi da scasso hanno messo a segno il colpo in un’abitazione svaligiandola.

A quanto pare non si tratterebbe dell’unico colpo, effettuato o anche solo tentato nella zona.