CURTI (red.cro.) – Fortunatamente niente di grave per i due malcapitati protagonisti dello scontro frontale avvenuto poco fa sulla via Nazionale Appia, all’altezza della Conocchia di Curti. Due auto si sono prese in pieno restando bloccate in mezzo alla strada, bloccando inevitabilmente il traffico. Congestionata la zona, sul posto è presente un’ambulanza del 118 per aiutare le due persone alla guida.