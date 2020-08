LA FOTO. Trovato un arsenale di armi e munizioni da guerra. Arrestato 81enne

BAIA E LATINA – I carabinieri della Stazione di Pietramelara, in Baia e Latina, coadiuvati da personale dell’Aliquota Artificieri del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione di armi e munizioni da guerra e detenzione abusiva di armi, di G.M.V., cl. 1939, del luogo.

I militari dell’Arma, nel corso della perquisizione domiciliare d’iniziativa, eseguita a carico dell’uomo, hanno rinvenuto occultate nell’abitazione, varie armi, parti di esse e munizioni, illegalmente detenute, tra cui una carabina, un fucile schmidt rubin k11 , cal. 7,5×55, completo di caricatore, 2 portamunizioni, contenenti 12 cartucce cal. 7,5×55, un caricatore da 30 colpi per carabina di grosso calibro, un involucro bomba a mano risalente al secondo conflitto mondiale, mod mk2 americano, privo di certificazione di inertizzazione, un proietto da artiglieria pesante, risalente al secondo conflitto mondiale privo del bossolo e relativa carica di lancio, privo di certificazione di inertizzazione, 13 cartucce per pistola, 10 contenitori con polvere da sparo per caricamento munizioni, per un peso totale di circa 3 Kg., 83 cartucce da caccia, 23 ricariche per cartucce di vario calibro; 86 ricariche per cartucce a palla singola, cal. 12, 3 scatole di piombi per cartucce da caccia; 10 scatole di inneschi di vario calibro, oltre 1000 bossoli per cartucce di vario calibro, 132 ogive per carabina, 4 apparecchi per la ricarica di cartucce, 1 slitta per fucile, coperchio con attacco ottica tipo ak47, 1 impugnatura in legno per fucile tipo ak47, 2 calci in legno per fucile.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

L’arrestato è stato accompagnato ai domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.