La frana blocca la tratta dei treni di CASERTA. Ecco i nuovi collegamenti di Italo

Riportiamo il comunicato stampa della società ferroviaria privata

CASERTA – Italo mette a disposizione 4 collegamenti treno + bus al giorno, effettuati insieme ad Itabus (società del gruppo Italo dallo scorso maggio) per fronteggiare l’emergenza sulla linea Caserta – Foggia, attualmente sospesa tra Ariano Irpino e Benevento in seguito ad una frana.

Un servizio intermodale per garantire la continuità dei collegamenti ed il diritto alla mobilità dei numerosi viaggiatori che quotidianamente percorrono quella tratta per raggiungere le città del centro nord.

Si arriva a Benevento, dunque, con il treno Italo e da lì si sale sul bus Itabus in connessione (che attende i viaggiatori in arrivo) per poi proseguire verso la Puglia, effettuando tutte le fermate previste dal tragitto ossia Foggia, Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta e Bari. Per chi, invece, parte dalla Puglia per raggiungere località quali Roma e Milano, a disposizione Itabus che lascerà i passeggeri alla stazione di Benevento, da dove si proseguirà il viaggio in treno.

L’obiettivo è quello di riproteggere i viaggiatori già in possesso di un biglietto per questo periodo e, per chi ancora non aveva effettuato acquisti, la società sta studiando nuove soluzioni.

“In un momento difficile come quello attuale vogliamo garantire la possibilità di viaggiare ai cittadini. Per non tagliare in due l’Italia, abbiamo introdotto le connessioni treno e bus, attive ogni giorno per far sì che nulla si fermi. Ogni giorno, infatti, studenti, famiglie, uomini d’affari, utilizzano

il treno per spostarsi dalla Puglia o dalla Campania. Benevento con il suo indotto industriale, così come le numerose fermate pugliesi, hanno una grande domanda ed è nostro compito soddisfarla, a prescindere dalla situazione emergenziale” dichiara Fabrizio Bona, Chief Commercial Officer di Italo.

Oltre alle corse per fronteggiare l’emergenza, Itabus effettua regolarmente servizi su gomma che collegano città quali Roma e Napoli ai territori della Puglia e della Campania, offrendo un’alternativa di viaggio sempre operativa. Ci sono, infatti, 4 servizi giornalieri tra Roma e Bari (3 collegamenti diurni e uno notturno) e 3 viaggi quotidiani tra Napoli e Bari (2 collegamenti diurni ed uno notturno). Questi collegamenti bus effettuano le fermate intermedie di: Benevento, Grottaminarda, Candela, Andria, Bari, Monopoli, Fasano, Ostuni, Brindisi e Lecce.