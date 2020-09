La FURIA DEL MALTEMPO. “Danneggiata anche la caserma dei carabinieri”

CASERTA – Scuole chiuse a Caserta e in altri comuni della provincia, come San Nicola la Strada, Casal di Principe, Trentola Ducenta , a causa del maltempo, che ieri ha provocato danni con il vento forte a quasi 80 chilometri orari che ha abbattuto alberi e cartelloni pubblicitari, e la pioggia che ha creato parecchi allagamenti. Una tempesta che si e’ abbattuta soprattutto tra Casal di Principe, Villa Literno e in altri comuni vicini. A San Cipriano d’Aversa il sindaco Vincenzo Caterino ha affermato che “e’ stata danneggiata dalla furia del temporale anche la caserma dei carabinieri“.