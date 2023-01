La lite per il vecchio lavoro, poi il sangue. Accoltellato in piazza l’autista dell’ex sindaco. LA RICOSTRUZIONE

Una vecchia ruggine a base della violenta aggressione

PIEDIMONTE MATESE – Si chiama Emiddio Bianchi l’uomo accoltellato nella serata di giovedì 5 gennaio nella piazza centrale di Piedimonte Matese ( QUI I PRIMI DETTAGLI ).

Bianchi, che in passato ha ricoperto il ruolo di autista per il primo cittadino, Vincenzo Cappello, si trovava in compagnia della moglie, affetto da una grave patologia, quando è stato attaccato da un suo concittadino, armato di coltello.

La vittima dell’aggressione è riuscita ad evitare un fendente, ponendo la mano tra il corpo e il coltello, successivamente è stato colpito al volto da una gomitata e al torace da un calcio.

Quello che dovrebbe essere l’aggressore è stato interrogato dai carabinieri ma non arrestato.

Pare che la causa della lite è stata una vecchia ruggine tra Bianchi e l’uomo. Entrambi lavoravano per PubliAlifana e alcune vicende antiche legate ai rapporti lavorativi avrebbero provocato la reazione violenta dell’aggressore.