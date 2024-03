La macchina non si ferma e investe una donna sulle strisce pedonali. ECCO DOVE

È stata portata da un’ambulanza al Pronto Soccorso

MARCIANISE – È stata trasportata da un’ambulanza del 118 in codice giallo all’ospedale di Marcianise, la donna che sempre in città, è stata investita da un’auto.



L’incidente è avvenuto nei pressi di via Evangelista. La signora A.N.M. stava attraversando lungo le strisce pedonali quando un’auto non è riuscita a frenare la sua corsa e l’ha colpita. Rimasta a terra dolorante, la donna è stata soccorsa anche dal conducente dell’auto.