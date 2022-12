La morte del capitano Altruda. “Un grave lutto per la comunità casertana”, il cordoglio della senatrice Giovanna Petrenga

CASERTA – “Voglio rivolgere le più sentite condoglianze all’Aeronautica Militare per la grave perdita del capitano Fabio Antonio Altruda, il giovane pilota del 37mo stormo scomparso nell’incidente aereo nei pressi di Trapani durante una missione di addestramento. E’ un grave lutto per tutta la comunità casertana, considerate le sue origini proprio in questa provincia. Era un bravo professionista, un giovane preparato e attento. Ci stringiamo alla sua famiglia a cui giungano le mie personali condoglianze”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Giovanna Petrenga, componente la commissione Difesa di Palazzo Madama.