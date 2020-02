La prevenzione contro il rischio del contagio: disinfestazioni sui treni e in metropolitana

CASERTA – L’EAV, società che ha in gestione diretta i servizi ferroviari, ha deciso di effettuare attività addizionali di disinfestazioni a bordo dei treni della Circumvesuviana, Cumana, Circumflegrea e Metropolitana, al fine di promuovere una migliore azione preventiva contro i rischi da caronavirus. Ad annunciarlo in un comunicato è l’azienda regionale di trasporto pubblico.

QUESTA LA NOTA:

“In considerazione che non vi sono indicazioni specifiche da parte degli organi competenti, se non un generico richiamo alla normativa vigente (D.lgs. 81/2008) relativamente alla responsabilità del Datore di lavoro di tutelare i lavoratori da eventuali esposizioni ai rischi biologici.

Al fine di promuovere comunque un’azione preventiva di miglioramento, sia nei confronti dei nostri lavoratori che dei nostri viaggiatori, di verificare indipendentemente dalla valutazione del rischio di esposizione per i lavoratori, la possibilità di effettuare attività di disinfestazione aggiuntive a quelle già previste dall’attuale contratto in essere.