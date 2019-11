La Procura ordina l’abbattimento di 23 case abusive

CELLOLE – Via libera della Procura di Santa Maria Capua Vetere agli abbattimenti in località Pantano a Cellole. Martedì prossimo in esecuzione di una sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua, il Comune provvederà all’abbattimento di un manufatto abusivo in via degli Olmi località Costiera Pineta. Sarà il primo di una serie di demolizioni con l’avvio martedì 19 novembre con cadenza bimensile per un gruppo di 23 fabbricati illeciti da eliminare.

In quella zona sono 800 unità abitative create in violazione di norme sull’edilizia. Per ogni immobile illecite il comune cellolese verserà una somma di 40.000 euro. Considerando che su disposizione della Procura di Santa Maria Capua Vetere il primo gruppo di demolizione consta di 23 unità immobiliari, l’esborso comunale sarà pari a circa un milione di euro.