Laboratorio di cocaina in casa, arrestato anche un pizzaiolo casertano. IL NOME

ORTA DI ATELLA (red.cro.) – Ieri notte gli agenti del Commissariato di Afragola, durante un’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato, nei pressi di un palazzo in via Giovanni Pascoli a Cardito, uno strano via vai di persone ed hanno assistito ad uno scambio droga-soldi che avveniva all’interno di un’abitazione. Durante uno degli “acquisti”, i poliziotti hanno intimato l’alt e sono riusciti a guadagnare l’accesso all’appartamento dove hanno fermato 4 uomini trovati in possesso di circa 2500 euro, di 13 grammi di cocaina già divisa in 24 involucri pronti per la vendita, 3 bilancini di precisione, un setaccio, 5 accendini e due macchine per il sottovuoto con numerose buste di cellophane per il confezionamento, nonché un monitor adibito a videosorveglianza e numerosi foglietti su cui era trascritta la contabilità dell’attività illecita.

Gli agenti di Polizia hanno arrestato Domenico Turco e Ivan Di Leva, casertani di 33 e 35 anni, e Antonio Iavazzo e Francesco Graziano, napoletani di 44 e 33 anni. I 4 sono tutti noti alle forze dell’ordine, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Ivan Di Leva è altresì noto per essere pizzaiolo in un rinomato locale del comprensorio atellano.