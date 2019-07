Lacrime e cordoglio per la morte del piccolo Davide. Messaggi social da MADDALONI e dal resto della provincia

MADDALONI – Saranno le indagini a dover ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto ieri, nella piscina del lido Kora di Lucrino di Pozzuoli, durante un matrimonio, dov’è annegato il piccolo Davide Marciano di appena 4 anni (LEGGI QUI UNO DEI NOSTRI ARTICOLI).

I genitori, Luigi e Rosa Russo, che vivono a Maddaloni in via Santa Margherita ed hanno altri due bambini, sono distrutti dal dolore per quanto accaduto. Una giornata di festa, una giornata di spensieratezza trasformata in pochissimi minuti in una tragedia per la quale, ora non esiste consolazione. Il dramma assoluto ed innaturale per un genitore, la perdita di un figlio.

Maddaloni, all’improvviso, è piombata in un triste e silenzioso cordoglio, e si è stretta, da stamattina, attorno alla famiglia di Davide. In queste ore non stanno mancando dimostrazioni di affetto e vicinanza ai familiari. Tantissimi i messaggi che i maddalonesi stanno lasciando anche sui social, a testimonianza del dolore condiviso da un’intera città.

Abbiamo selezionato alcuni messaggi tra i più toccanti, scritti in memoria di questo piccolino volato in cielo: “Davide veglia su tutti noi, ciao“, “Rip in pace piccolo Davide, un abbraccio forte Lugi Marciano, fatti forza amico mio“, “Davide ora sei un angioletto, veglia sui tuoi genitori e dagli tanta forza“, “Condoglianze alle famiglie Marciano luigi e Rosa Russo per la perdita del loro caro figlio Davide mi stringe il cuore, nn ci credo, un bimbo pieno di vita, riposa in pace piccolo angelo“, “Una preghiera per il piccolo Davide che è venuto a mancare ieri nella cittadina di Maddaloni… Che la terra ti sia lieve”.