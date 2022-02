Ladri acrobati. Furto sventato ai danni di una ditta

SAN MARCO EVANGELISTA (Christian e Lidia de Angelis) Furto sventato ai danni di una ditta. Alcuni giorni fa una banda di malviventi a bordo di un’auto bianca, di giorno, cinque di loro con volti travisati da passamontagna e in tuta si sono fermati presso il muro di cinta di una ditta che si trova ai confini dell’attività “Carozza Francesco Srl” di San Marco Evangelista. I balordi si sono arrampicati sul muro di cinta per entrare nell’attività e depredarla, ma per loro sfortuna a sorvegliare la zona vi erano le telecamere dei Guardiani Virtuali che hanno analizzato i flussi video generati dalla camera che puntava in direzione dell’azienda confinante, e hanno allontanato i ladri prima che potessero far danni praticando dissuasione acustica e allarmando le sirene. I delinquenti se la sono data a gambe levate.