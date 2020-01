Ladri di auto in azione. E’ caccia alla banda che ha abbandonato la refurtiva

SESSA AURUNCA/SAN TAMMARO – Ladri in azione tra Sessa Aurunca e San Tammaro. I carabinieri hanno ritrovato una fiat 500 ferma in strada nella frazione Fasani di Sessa Aurunca. Dentro sono stati rinvenuti 3 motosega, 2 taniche di olio di 100 litri ciascuna, attrezzi elettrici, provento di un furto commesso in zona, che sono stati restituiti ai legittimi proprietari. I carabinieri sono risaliti all’intestatario del veicolo, al quale era stata sottratta una seconda automobile, una Peugeot 208, ritrovata nella campagne di San Tammaro. I militari dell’Arma sono sulle tracce della banda.