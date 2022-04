Ladri di pneumatici scatenati. Messo a segno l’ennesimo colpo

MACERATA CAMPANIA (Christian e Lidia de Angelis) Un ennesimo episodio di furto di pneumatici si è verificato ieri presso l’incrocio tra via Rossini e via Verdi a Macerata Campania. La vittima, quindi, ha visto la propria auto priva di tutte e 4 le ruote, i ladri hanno agito indisturbati, entrando nell’area di sosta dei veicoli, violando anche il domicilio. I balordi, probabilmente con l’utilizzo di un cric hanno sollevato le vetture asportando decine di ruote.

I malviventi prendono di mira soprattutto i cerchi in lega, sportivi o speciali che costano di più. Un treno di ruote nuovo infatti può andare dai 700 ai 1500 euro. Molti gommisti confermano che il fenomeno è in aumento, forse perché le ruote sono pezzi costosi e facili da estrarre in una vettura. Probabilmente ad agire non è una sola banda, ma più gruppi specializzati in questo tipo di reato. Ormai si tratta di un fenomeno in espansione, gli inquirenti dovrebbero controllare anche i rivenditori di pneumatici, qualcuno forse fa il furbo e ricetta gomme rubate rivendendole al mercato nero. Speriamo che dalle telecamere di videosorveglianza poste in zona si arrivi ad identificare i responsabili.