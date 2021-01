Ladri in azione: distrutta auto in sosta per rubare pc

SAN NICOLA LA STRADA – Va a giocare una partita di tennis e al suo ritorno trova i vetri dell’auto sfondati. E’ quanto accaduto ieri sera alle 21,00 ad un dentista all’esterno dei campi di tennis in viale Carlo III a San Nicola la Strada. Distrutto il finestrino posteriore i malviventi sono riusciti ad aprire il bagagliaio e a portare via tutto quanto vi fosse custodito. Carte di credito, documenti ed anche un pc, il tutto in pochissimo tempo. A fine partita l’amara scoperta per il professionista.