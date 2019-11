Ladri in azione, ma in casa ci sono i proprietari. Paura a Brezza

CAPUA – Due raid dei ladri a Brezza, nel corso di questa settimana. Sabato tre malviventi con il volto coperto e armati di arnesi da scasso sono entrati in una villetta monofamiliare. Pensavano di non trovare nessuno, ma i cani hanno cominciato ad abbaiare allertando i proprietari che invece erano in casa ed hanno notato i tre mentre fuggivano via, scavalcando il cancello. Informate le forze dell’ordine.

Un secondo raid invece è avvenuto a pochi metri di distanza, in un’abitazione situata lungo la strada a ridosso di un agriturismo.