Ladri in azione tentano il colpo a casa del sindaco

ALIFE – Tentato assalto, ieri sera, all’abitazione del sindaco di Alife, in via Ponte Meola, Fernando De Felice. In ladri hanno agito mentre in casa si trovava la figlia del primo cittadino in compagnia di alcuni amici. Il colpo è fallito grazie al sistema di allarme di cui è dotata l’abitazione. Ai malviventi non è rimasto altro che scappare facendo perdere le loro tracce. Un importante aiuto alle indagini condotte dai carabinieri della stazione locale sarà fornito dalle immagini catturate dal sistema di video sorveglianza di cui è dotata l’abitazione.