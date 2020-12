Ladri in casa in pieno pomeriggio. L’appello di una donna: “Restituitemi almeno l’anello a me caro” 13 Dicembre 2020 - 10:55

CASAPULLA – Una banda di ladri si è introdotta in un appartamento di via IV Novembre a Casapulla, svaligiandolo completamente. Al suo rientro in casa, la famiglia vittima della razzia ha fatto l’amara scoperta. Il furto si è consumato in pieno pomeriggio. La padrona di casa ha fatto un appello sui social per tentare la difficile impresa di recuperare almeno un anello a lei molto caro: “Ve lo pago, basta che me lo ridiate”.