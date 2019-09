Piombano i carabinieri, ladri in fuga dopo il colpo al bar dell’area di servizio

CASERTA – Lungo la Strada Provinciale 336 stanotte alcuni malviventi hanno preso d’assalto il bar dell’area di servizio Verna Oil, all’ingresso di San Leucio. I ladri sono arrivati a bordo di un veicolo, hanno poi usato degli arnesi da scasso per entrare nel locale, rubando sigarette e gratta e vinci. Sul posto sono arrivati i carabinieri. A quel punto i delinquenti sono risaliti in auto e si sono dati alla fuga. I militari hanno effettuato i rilievi e sentito il titolare. L’allarme non era stato attivato visto che nel bar sono in corso dei lavori.