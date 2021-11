Ladri nella scuola “Leopardi” di MARCIANISE. Scuola chiusa, indagano i Carabinieri

MARCIANISE – Ignoti si sono introdotti, questa notte, all’interno del plesso “Giacomo Leopardi” di Marcianise. Il loro intento era quello di rubare i computer e altri dispositivi tecnologici.

Sembra che il colpo sia fallito, essendo stato trovato tutto al proprio posto, ma il tentativo di scassinamento è evidente (finestre rotte e aule messe a soqquadro) e la scuola ha riportato diversi danni, che sono ora in via di quantificazione. Il plesso è stato chiuso per sanificazione.

Sul posto sono intervenuto i Carabinieri della Compagnia di Marcianise che hanno eseguito tutti i rilievi del caso.