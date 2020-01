Ladri provano ad entrare in casa, scoperti dai vicini che li fanno scappare

SUCCIVO – Questa volta sono stati gli stessi presidenti del parco a mettere in fuga quei malviventi che ieri sera, giovedì, poco prima delle 22, hanno provato ad entrare in alcune case della zona di di Succivo nota come Teverolaccio. Una delle prime ad accorgersi del tentativo di effrazione è stata una donna, che ha iniziato ad urlare facendo a correre anche i vicini. I due malviventi, visto il caos provocato, sono scappati attraverso un buco nella recinzione, evitando così di essere riconosciuti e, chissà, anche aggrediti dai residenti spazientiti dai diversi furti che stanno colpendo la zona atellana.