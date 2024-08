L’amichevole. Un buon test per la Boys Vairano sul campo del Cassino. ￼

I rossoblù di mister Scalera hanno tenuto testa per oltre un’ora ma alla fine cedono 3-1 con una prova che non rende giustizia.

VAIRANO PATENORA (Pietro De Biasio) – Buoni segnali e passi avanti che vanno oltre il risultato finale. Il 3-1 arrivato al novantesimo non rende giustizia alla buona prova che la Boys Vairano ha messo in campo contro i padroni di casa dell’Under 19 nazionale del Cassino.

Nonostante il punteggio finale a favore dei padroni di casa, la prestazione dei rossoblù ha rivelato spunti positivi che vanno oltre il risultato. La sfida ha visto un avvio difficile per la Boys Vairano, con i padroni di casa che hanno sbloccato il punteggio grazie a un rigore generoso.

Tuttavia, la reazione della squadra di mister Scalera è stata immediata: Monaco ha pareggiato con una rete ben piazzata. Il secondo tempo ha visto la Boys Vairano subire due gol a causa di errori difensivi in fase di uscita, ma la squadra rossoblù ha continuato a lottare. Di Baia, nel tentativo di riaprire la partita, ha sbagliato un rigore che avrebbe potuto portare il punteggio sul 3-2.

Nonostante il risultato, la squadra di mister Scalera ha dimostrato di avere una buona organizzazione e una selezione di giovani talenti, il che fa ben sperare per la stagione. Il tecnico ha espresso soddisfazione per quanto visto in campo, sottolineando l’importanza di questo primo test di stagione: «Sapevamo che la squadra avversaria era forte.

Questo è stato un test importante per capire cosa ci aspetta in campionato, che potrebbe essere difficile, quindi dobbiamo abituarci subito». Ha inoltre precisato che il risultato conta meno in queste fasi iniziali: «Mi interessava soprattutto vedere i ragazzi, specialmente gli under e quelli nuovi. Questa sgambata ci ha servito per valutare il nostro livello di preparazione». Con l’esordio in Coppa Italia che incombe, Scalera ha rivolto la sua attenzione alla prossima sfida contro il Baranello in programma il 25 agosto: «Sarà dura e importante. Dobbiamo arrivare preparati, consapevoli che sarà un’altra sfida difficile». Questo test a Cassino ha avvicinato la Boys Vairano all’esordio ufficiale nel campionato di Eccellenza girone Molise.