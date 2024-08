L’ATTACCO TOTALE DEI LADRI pt/2. Tre colpi in una sola mezz’ora, caos in via Sceselunghe

Ormai il notiziario dei furti è dei tentati furti in casa è un bollettino di guerra. Non c’è luogo della provincia di Caserta risparmiato

CASTEL MORRONE – Furti a raffica a Castel Morrone: tre colpi nel giro di trenta minuti in via Sceselunghe. I balordi sono riusciti a fare irruzione negli appartamenti presi di mira, nonostante la presenza, in uno di essi, di cani di grossa taglia. Le abitazioni sono state messe completamente a soqquadro. I ladri sono scappati con pochi soldi, ma tanto oro. Probabilmente ben conoscevano gli spostamenti delle vittime, che erano tutte fuori casa al momento dei colpi.

Sul posto i carabinieri per le indagini del caso. Una piaga, quella dei furti, che sta colpendo l’intera provincia di Caserta.