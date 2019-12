SAN FELICE A CANCELLO – Non c’è stato bisogno dell’ambulanza, ma è stato deciso il trasferimento con un’auto privata al pronto soccorso di San Felice a Cancello per il giovane rimasto ferito, pochi minuti fa in Piazza Giovanni XXIII. Al centro di San Felice, si sono scontrati una Fiat Punto, che usciva dalla sosta in retromarcia e il giovane alla guida di un motocross, sbalzato a terra, dove è rimasto per diversi minuti riverso al suolo.