L’auto sbatte e prende fuoco, muore 25enne figlio dell’ex consigliere comunale. La dinamica dell’incidente che non gli ha lasciato scampo

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Torniamo a parlare del drammatico incidente stradale si è verificato intorno alle 00:30 di questa notte in via Cupa, a pochi passi dal Bar Movida, in una zona nei pressi dello svincolo autostradale di Santa Maria Capua Vetere (LEGGI LA NEWS).

Una MG arancione, con a bordo cinque giovani, si è ribaltata mentre percorreva una rotatoria interna, per cause ancora in fase di accertamento. L’auto ha poi preso fuoco, complicando ulteriormente i soccorsi.

Tra i passeggeri del mezzo c’era Alessio Russo, 25 anni, residente a San Tammaro e figlio di un ex consigliere comunale della cittadina. Il giovane è morto sul colpo:

secondo quanto trapelato, a seguito del violento impatto sarebbefinendo sull’asfalto, dove sarebbe poi stato travolto dalla stessa vettura che, subito dopo, ha preso fuoco. Il corpo è stato trasferito all’istituto di medicina legale di Caserta.

Gli altri quattro passeggeri sono rimasti feriti in modo lieve. Dettaglio rilevante emerso nelle ore successive, visto che inizialmente si riteneva che fosse lui al volante: il 25enne non aveva la patente di guida e, per l’appunto, non era la sua vettura.

Secondo alcune testimonianze raccolte in zona, l’area è frequentata di notte da gruppi di giovani, anche per presunte corse con auto e moto.

Alessio viene descritto da chi lo conosceva come un ragazzo buono, dal sorriso contagioso.